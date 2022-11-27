Matrah düzenlemesinin ardından bayilerde araç kalmadı

Ajans Haber - Ulaş Kaya

Sıfır araç piyasasında merakla beklenen matrah artırımı ile birlikte özellikle alt segmentte yer alan pek çok araç %80'lik vergi diliminden daha alt kademedeki vergi dilimlerine düşmüş ve sıfır piyasasında fiyatlar ucuzlamıştı.

24 Kasım Perşembe gecesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren matrah düzenlemesinin ardından bayilerin elindeki araçlar kısa sürede tükendi.

Bayilerde cevap aynı: Araç yok!

Sıfır araç hayaliyle uzun süredir matrah düzenlemesini bekleyen vatandaşlar girdikleri her bayiden "Araç yok" yanıtını alarak ayrılıyor.

Bayilerin aralık ayında yapılması planlanan fiyat güncellemesini bekleyerek, ucuz araba satmamak için ellerindeki araçları stokladıkları iddiası da sıkça dile getiriliyor.

Eğer, aralık ayında yapılacak fiyat güncellemesinde otomotiv firmaları zam kararları alırsa, bazı araçların vergi dilimleri yeniden bir üst seviyedeki vergi dilimine çıkarak, matrah düzenlemesi öncesine dönebilir.

İkinci el piyasasının çarpıklığı su yüzüne çıktı

Matrah düzenlemesinin ardından ikinci el piyasasındaki çarpıklık ise bir kez daha su yüzüne çıktı. Sıfır araçlardan daha düşük model ve ikinci el konumundaki arabaların sıfır arabalardan daha pahalıya satıldığı binlerce ilan kafaları karıştırdı.

Bayilerde sıfır araç bulunmamasını fırsat bilen ve kamuoyunda "al-satçı" olarak bilinen piyasa manipülatörlerini matrah düzenlemesi de durduramadı.

Sıfır fiyatının 30-40 bin TL üzerinde, ikinci el araç fiyatları belirleyen fırsatçılar, yayınladıkları ilanlarda ise vatandaşlarla adeta dalga geçen ifadeler kullanıyor.