Matrah artırımı geliyor! Araba fiyatları düşecek mi?
Araç fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı vergi dilimlerinde neredeyse hiç otomobil kalmadı. Sıfır araç piyasasındaki durgunluğun ardından gözler ÖTV indirimine çevrilmişti. Bakan Nebati ise matrah artırımına dikkat çekti.
Otomobil fiyatlarındaki artış sonrası, araç almak isteyen vatandaşlarda ÖTV indirimi beklentisi oluşmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı son açıklama ile bu beklentiye son verdi. Bakan Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Bakan Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi. Peki gündemdeki matrah artırımı sonrası otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
Yeni yılda binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmişti.
Buna göre; 1600 cm3’e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45; 120 bin-150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin-175 bin TL arası yüzde 60, 175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80 olmuştu.