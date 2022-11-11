Matrah artırımı geliyor! Araba fiyatları düşecek mi?

Yeni yılda binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmişti.

Buna göre; 1600 cm3’e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45; 120 bin-150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin-175 bin TL arası yüzde 60, 175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80 olmuştu.