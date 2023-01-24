Mata'ya talip çıktı! Süper Lig ekibi istiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a sezon başında transfer olan Juan Mata'ya Süper Lig ekibinden teklif geldi.
Yusuf Demir'den olumsuz yanıt alan Ümraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 şansı bulamayan bir diğer yıldız Juan Mata'yı kiralama girişiminde bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 1+1 yıllık anlaşması bulunan Mata'yı kadroda tutacaklarını belirterek Ümraniyespor'un teklifini reddetti.
İspanyol oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta görev alırken 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Yorumlar