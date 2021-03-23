Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durduruldu
TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde koronavirüs paniği yaşanıyor. İlgiyle izlenen dizide 'Esat' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Uğur Uzunel koronavirüse yakalandı. Önlemler gereği dizi seti durduruldu.
Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda 'Esat' karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Ünlü oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından Durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.
Sette önlem alınabilmesi için çekimler durduruldu.
UĞUR UZUNEL KİMDİR?
12 Kasım 1988'de İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale'de doğan Uğur Uzunel, lise eğitiminin sonuna dek İzmir Bornova'da yaşadı. İlkokul 2.sınıftan bu yana tiyatroda çeşitli gösterilerde yer alan Uğur Uzunel, küçük yaştan oyuncu olmaya karar verdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okuyan Uğur Uzunel, ilk televizyon deneyimini Ağır Roman Yeni Dünya projesinde yaşadı. önlem alınan sette çekimler durduruldu.
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