Masumlar Apartmanı'nda Han'ın Ceylan'ı belli oldu
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve milyonların yakından ettiği Masumlar Apartmanı dizisinde merakla beklenen Ceylan karakterinin kim olduğu belli oldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve milyonların yakından ettiği Masumlar Apartmanı dizisinde merakla beklenen Ceylan karakterinin kim olduğu belli oldu.
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Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun’un başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin gizemli karakteri ortaya çıktı.
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Severek izlenilen dizide haftalardır gizemli eski nişnalı konuşuluyordu.
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'Ceylan Ongun' un kim olduğu sonunda belli oldu.
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