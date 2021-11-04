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Masumlar Apartmanı'nda Han'ın Ceylan'ı belli oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve milyonların yakından ettiği Masumlar Apartmanı dizisinde merakla beklenen Ceylan karakterinin kim olduğu belli oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve milyonların yakından ettiği Masumlar Apartmanı dizisinde merakla beklenen Ceylan karakterinin kim olduğu belli oldu.

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Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun’un başrolünü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin gizemli karakteri ortaya çıktı.

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Severek izlenilen dizide haftalardır gizemli eski nişnalı konuşuluyordu. 

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 'Ceylan Ongun' un kim olduğu sonunda belli oldu.

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