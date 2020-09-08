Elenen isim tüm öfkesini kustu

MasterChef Türkiye'den elenen Gülşah Suna açtı ağzını yumdu gözünü. Eray'ın eletmek için uğraştığı Gülşah Suna, "Bu iğrençti! İğrenç ötesiydi' dedi.

MasterChef Türkiye'de hiç eğitim almamasına rağmen başarısıyla adından söz ettiren Gülşah Suna'yı Emir, ele potasına geçtiğimiz hafta yolladı ve dün yayımlanan yeni bölümde Gülşah, Berker ve Ebru ile son kez yarıştı. Etinin çok pişmesiyle Berker'den daha az başarılı çıkarak Gülşah Suna, programa veda etti.

Son zamanlarda MasterChef'te Emir, Eray ve Furkan'ın laf çakmalarına maruz kalan Gülşah Suna'nın gidişi ise sessiz olmadı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Gülşah, açtı ağzını yumdu gözünü ve şunları yazdı:

Ben kazandım: ''Acısıyla tatlısıyla Masterchef davası benim için kapanmıştır bu süreçte yanımda olan destekleyen koruyup kollayan herkese on bin yüz milyon teşekkür ediyorum. İlk 16’lık kadroya seçildiğimde “ben kazandım şefim arkadaşlara başarılar diliyorum” demiştim. Ben o gün kazandım eğer biraz daha kalsaydım kaybetmeye başlayacaktım.''

Kişisel derdim yok: ''Yarışmada üzerime baya oynandı. Bu konuda söyleyecek hiç bir şeyim yok beni tanıyan ve bilen bilir tanımayan da kendisinden pay biçerek yorum yapar. Ancak benim kimseyle kişisel bir derdim de olmadı oraya yemek yapmaya gittim. Dünkü tepkim asla potada olduğum için değildi.''

Bahaneydi: ''Dünkü tepkim her zaman konuştukları reyting, takipçi, sosyal medya muhabbetinin sırf daha fazla dikkat çekmesi için annem üzerinden saptırılarak üzerime oynanması ve potaya gönderme bahanesi yapılmasıydı.''

Vız gelir tırıs gider: ''Benim sevdiğim insanların özellikle ailemin ismini ağzınıza almadan önce ağzınızı çalkalayın. İlk okulda değil Masterchefteyiz. Yoksa potaya girmişim elenmişim arkamdan konuşulmuş dalga geçilmiş vız gelir tırıs gider.

İğrenç ötesiydi: ''Birilerini takmak için o kişileri insan yerine koymak gerekir, herkes her şeyi yapabilir ama aile böyle bir platformda ortaya sunulabilecek bir şey değildir! Bu iğrençti! İğrenç ötesiydi! Yazık ki bunu bahane yapacak kadar bahanesiz kalmışlar asla kabul etmeyeceğim bu davranışı ve asla normalleştirmeyeceğim.''

''Benim aile değerlerim çok yüksek kimseye de bunu yedirmem MasterChef’te sizin olsun birincilik de. Bu kadar akbabayla bir arada olacağıma evimde huzurumla otururum daha iyi.''