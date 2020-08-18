MasterChef'te takım kaptanları belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir beğeni ile izlenen MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, takım kaptanları ile takımlar belirlendi.

Kaptanlık yarışının oynandığı oyunda yarışmacılar en iyi 'tulumba tatlısını' yapmak için kıyasıya mücadele etti.

İLK KAPTAN TANYA OLDU

Şefler, yarışmacılardan 25 adet tulumba tatlısı isterken, 7 yarışmacı süreyi iyi değerlendiremediği için tabaklarını yetiştiremedi. Oyunda tabak çıkarabilen 9 yarışmacıdan son 3'e kalan isim ise Berk, Tanya ve Serhat oldu.

3 yarışmacı arasından birinci seçilen Tanya mavi takıma kaptan olurken, rakip takımın kaptanı olarak da Ayyüce'yi seçti.

İLK TAKIMLAR KURULDU

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından ise takımlar belli oldu.

Mavi takım kaptanı olan Tanya, kendi takımına Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül ve Gülşah'ı seçti.

Kırmızı takıma seçilen Ayyüce ise Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat ve Celal'i takımına aldı.

MasterChef'te ilk takımlar belli oldu.