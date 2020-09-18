MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 57. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Tabağını yetiştiremeyen Tanya ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında zor anlar yaşandı.

"STRESTEN YETİŞTİREMEDİM"

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi. Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi. Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

ŞEFİN SÖZÜ AĞLATTI

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçekten al tabağın ve git" dedi. Tabağını alıp tezgahına giden Tanya ise gözyaşlarına hakim olamadı.