MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Somer şef vejetaryan Türk mutfağına ilişkin deneyimlerini yarışmacılara aktarırken yarışmacılardan, batırık yemeğini yapmalarını istedi. MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılarak MasterClass'ı kazanan yarışmacı ise Tayfun oldu.

MasterChef Türkiye’de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyordu. Bu haftanın MasterClass ödülü spa oldu. Ayrıca ödülü kazanan Tayfun yanında üç kişi götürebilecekti. Tayfun; Kaan, Çağatay ve Kıvanç'ı seçti.