Masterchef'te kaptanlar belli oldu

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlar ve takımlar belli oldu, geçen hafta uygulanan strateji bu hafta da devam etti.

Geçtiğimiz hafta takıma katılan Arem, mavi takım kaptanı olan Esra tarafından kırmızı takıma kaptan seçilmiş ve yeni gelmesi nedeniyle ortama ve yarışmacılara uzak olması stratejik bir avantaj sağlar diye düşünülmüştü. Bu haftada yarışmacılar tarafından benzer bir strateji uygulandı.

Arem'in yarışmaya veda etmesiyle Selin, MasterChef Türkiye'ye geri dönen yarışmacı oldu. Selin'in de gelmesiyle kaptanlık yarışı için kıyasıya bir mücadele başladı. Yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi.

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde takım kaptanlığı için yarışmacılara ana malzeme olarak kakaolu bir bisküvi verildi. Yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika oldu. Kaptanlık oyununda en iyi yaratıcı tatlıyı yapan yarışmacı, yeni haftanın mavi takım kaptanı olarak belirlendi.

16 yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa'nın hazırladığı tatlılar ön plana çıktı. Son bir tadım sonrasında Ayyüce, Furkan ve Emir ise bu oyunda son üçe kalan isimler oldular.

Birbirinden değişik lezzetler ve fikirlerin kapışmasında kazananı şeflerin oybirliği ile açıkladığı karar belirledi. MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan, gecenin en iyi tabağını yapan isim ve mavi takım kaptanı Furkan oldu.

Mavi takım kaptanı olan Furkan, "bu gece çok istekli olduğunu düşündüğüm" diyerek kırmızı takımın kaptanı olması için Selin'i seçti. Böylece MasterChef Selin, yedekten katıldığı gün takım kaptanı oldu.

Furkan'ın kaptn olduğu mavi takımda Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal ve Uğur yer aldı.

Kırmızı takım ise kaptan Selin ile birlikte Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru ve Eray'dan oluştu.

5 dakika önceden başlama avantajı için yeni kaptanlardan kadınbudu köfte yapılması istendi. Selin, köfteyi yaparken kritik bir hata yapınca Furkan, 5 dakika avantajını takıma kazandıran isim oldu.