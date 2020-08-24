MasterChef'te ilk elenen isim

Tv8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye 2020'de heyecan devam ediyor. MasterChef'te bu akşam eleme gecesi nefesleri kesti. İlk eleme oyununun birinci turu sonunda 6 isimden 3 isim elenmekten kurtulurken, 3 isim ise eleme oyunu oynadı. İkinci eleme oyununda karşı karşıya gelen 3 isimden MasterChef 2020'ye veda eden isim Sedat oldu.

SOMER ŞEF YENİ ELEME SİSTEMİNİ AÇIKLADI

Somer Şef yeni eleme sistemini şu ifadelerle açıkladı: Bu sene başlattığımız uygulamayla eleme finali iki etaplı olacak. Şu anda oynayacağınız ilk etapta 6 arkadaştan en az başarılı olan 3 arkadaşımız bir final daha oynayacak ve orada da en az başarılı olan arkadaşımız malesef MasterChef 2020'ye veda eden ilk arkadaşımız olacak. İlk etabımız bireysel yaratıcılık etabı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM KAZANDI?

MasterChef'in dün akşamki yeni bölümünde ilk eleme oyunu ardından en az başarılı olan 3 isim ikinci eleme oyununu oynamak zorunda kaldı. Eleme turunun ilk etabında Eray, Duygu, Ayyüce kazanan isimler oldu ve bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. İkinci eleme oyunu için ise Esra, Celal ve Sedat seçildi.

SEDAT VEDA ETTİ

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna veda eden ilk isim Sedat oldu.