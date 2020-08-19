Masterchef'te herkes birbirine girdi

MasterChef Türkiye'nin ilk takım oyununda gerginlik üst seviyeye taşındı, dokunulmazlığı alan Duygu, Barbaros ve Furkan'la tartıştı. Mavi takımdan Eray ve Serhat yine birbirine girdi.

MasterChef Türkiye'de dün akşam ilk kez takım oyunu oynandı. Mavi takımın kaptanı Tanya, takımını koordine ederek başarılı bir çalışma ortamı sağladı. Kırmızı takımın kaptanı Ayyüce ise diğer yarışmacıların yanında kaptanlığını gösteremedi ve zorlu mücadelede kaybeden takım kırmızı takım oldu.

Kırmızı takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasında 3. olan isim Furkan oldu. Dokunulmazlık oyununda 2. olan isim Ayyüce oldu, 1. ise Duygu oldu.

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. Sedat'ın yaptığı çorba, Serhat'ın yaptığı salata ve Duygu'nun yaptığı börek nedeniyle başarısız olan kırmızı takımda Sedat günah keçisi seçildi ve aldığı oylarla en çok ismi yazılan kişi oldu.

Oylama sırasında Barbaros ve Duygu arasında gerginlik yaşandı. Barbaros verilen yemeği güzel çıkartamayan Duygu'yu "At gözlüklerinle bakıyorsun" diyerek uyarınca gerginlik tırmandı. Duygu ise "Sen benim böyle konuşamazsın bu çok saygısızca. Ben terbiyesizce konuşmayı yakıştıramıyorum" deyip takım arkadaşını uyardı.

Ani çıkışları, fazla özgüveni nedeniyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan Serhat, MasterChef'in son bölümünde yine mavi takıma laf atmadan duramadı ve yine Eray ile birbirine girdiler.

Eray, Serhat'ın 'Bize gülüyorlar' şeklindeki haksız suçlaması karşısında sessiz kalamadı ve bu durumun doğru olmadığını dile getirdi. Hızını alamayan Eray, Serhat'ın daha önce yarışma arkadaşlarını küçük görmesi üzerinden de tartışma çıkardı.

Eray, Serhat'ın Amerika'da çalışması üzerine söylediği, ''Ben Amerika'daki işi bıraktım varsa benim gibi çıksın karşıma'' lafını yeniden gündeme taşıdı.

Serhat'ın bu lafına çok kızan Eray, o cümlenin yanlış bir cümle olduğunu anlatmaya çalışırken oldukça sert çıktı ve Serhat'a meydan okudu.

Öte yandan kendilerine şampiyonlar ligi takımı diyen kırmızı takım eleme potasında gerginliği zirveye taşıdı.

Dokunulmazlığı alan Duygu, Celal'in adını verdi, oylamada Sedat'ın adı en çok yazılan isim oldu.