Masterchef'te Furkan ağlayarak stüdyodan çıktı

Masterchef Türkiye'nin ilk eleme oyununda mavi takım ile kırmızı takım kapıştı. İlk oyunda hem mavi hem de kırmızı takım çift tadım yapınca büyük kriz yaşadı. Mavi takımın çorbası iptal olurken, kırmızı takımın da pazı dolması gitti. Masterchef'teki dokunulmazlık oyununa damga vuran ise şef Mehmet Yalçınkaya ve ağlattığı Furkan Yalçın oldu. Şef öyle ağır yüklendi ki Furkan ağlayarak stüdyodan gitti. Bu olay sosyal medyada TT listesine girdi. Elemede krizle geçti. Emir Elidemir'in tavrı şaşkınlık yarattı. İşte Masterchef'te yaşananlar ve ilk eleme adayları:

Masterchef'te mavi takımın kaptanı Esra Tokelli'nin kurduğu ekip hata üstüne hata yaptı. Duygu tadım kaşığını iki kez kullandığı için çorbası şefler tarafından alındı. Kırmızı takımda ise büyük hatayı yapan kaptan Arem oldu. Arem de pazı dolmasının içini aynı kaşıkla tadınca ekibine darbe vurdu. Mavi takımda Berker ve Emir'in hazırladığı yemek porsiyon olarak eksik çıkınca kırmızı takım durumu eşitledi. Kazananı belirleyen de tatlı oldu. Hiç tatlıcıya sahip olmayan kırmızı takım mavi takımda sütlaç tatlısını yapan Furkan'ı yendi.

İlk oyunu kaybeden mavi takım dokunulmazlık oyununa çıkınca beklenmedik bir olay yaşandı. Somer Şef'in hazırladığı gözlemeyi yapmaya çalışan ekip döküldü. 3 kişi tabağını yetiştiremezken düzgün tabak çıkarmayı başaran sadece 3 kişi vardı. Ancak dokunulmazlığa damga vuran Furkan'ın tavrı oldu.

Dokunulmazlığı kim kazandı?

Dokunulmazlık oyununda en iyi 3 tabağı yapan isimler, Berker, Emir ve Esra oldu. Esra'nın tabağı en az beğenilen tabak olurken, dokunulmazlığı alan isim geçen hafta eleme potasından son anda kurtulan Berker oldu. Berker ilk eleme adayı olarak çorbasında tadım hatası yapan Duygu'nun adını verdi.

Şef öyle bir fırça attı ki Furkan'ı ağlattı

Tabağını tamamlayamamasına rağmen şeflerin önüne tadıma getiren Furkan Yalçın, şef Mehmet Yalçınkaya'dan çok ağır bir fırça yedi. Şef Mehmet Yalçınkaya, "Bu ne ya abi, sen nasıl getirebiliyorsun şefin önüne böyle bir tabağı. Getirme daha iyi. Şefe saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam" dedi.

Kendimi rezil etmem

İlk oyunda tatlıyı rakiplerine veren Furkan, Mehmet Şef'ten bir fırça da orada yemişti. Dokunulmazlıkta ağır bir eleştiri daha alınca ağlayarak Mehmet Yalçınkaya'ya şu karşılığı verdi:

*Şefim farkındayım. Çok kötü bir tabak farkındayım. Ben bunu isteyerek çıkarmadım. Burda niye kendimi rezil edeyim şef. Ben farkındayım zaten".

Ağlayarak stüdyodan çıktı

Mehmet Yalçınkaya'dan fırça yiyen Furkan Yalçın o kadar demoralize oldu ki diğer şeflere tabağını tattırmadan alıp tezgahına gitti. Orada ağlayan Furkan, öfke patlamasının eşiğine geldi. Somer Şef'ten izin isteyen Furkan stüdyodan çıkıp gitti.