Elenen yarışmacı geri döndü

Yarışmaya düellolarda elenen 22 yaşındaki işletmeci Arem dahil oldu. Kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar şeflerin isteği doğrultusunda en iyi menemeni yapmaya çalışacak. 22 yaşındaki Arem, aslen Diyarbakırlı ve işletmecidir. Yemek yapmanın bir tutku olduğunu söyleyen Arem, hazırladığı tabaklara da dizi ve film isimleri veriyor.