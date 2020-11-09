MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef'in son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kritik bir oyun için karşı karşıya geldi. Haftanın üçüncü dokunulmazlığı için karşı karşıya gelen iki takım, saray mutfağı yemeklerini yapmaya çalıştı. Pestilli tutmaç çorbası, soğanlama, kavun dolması ve güllaç yapan iki takım yarışmacıları, en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. Mücadelenin sonunda şeflerin en çok beğendiği ve dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanmasının ardında eleme potasına girecek ismin belirlenmesi için takım oylaması yapıldı. Kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında yaptığı oylamada en fazla oyu atarak haftanın üçüncü eleme adayı olarak Uğur'u gösterdi. Oylamanın ardından daha önce aday gösterilen Barbaros ve Furkan'la beraber elemeye kalan isimler netleşmiş oldu.

FURKAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Potaya giren Uğur, Furkan ve Barbaros, Mehmet Şef'in tarifi olan kaz ciğeri terrineyi yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımının ardından gecenin en iyi yemeğini yapan Uğur oldu. Zorlu mücadelenin sonunda yarışmada favori olarak gösterilen Furkan, MasterChef Türkiye macerasını noktalamış oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Furkan, şeflere de zor anlar yaşattı. Furkan'a sıkıca sarılıp vedalaşan Şef Somer Sivrioğlu, ağlamamak için kendini zor tuttu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Elemenin ardından kendisini kuliste bekleyen arkadaşlarının yanına giden Furkan, Emir ve Eray'a sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.