Masterchef'te elenen isim belli oldu

Geçen hafta Berk İlter Masterchef'te elenmişti. Bu hafta Duygu, Gülşah ve Berker elemeye çıkan isimdi. İşte Masterchef'e veda eden isim:

Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını veren eleme gecesi kıran kırana geçti. Masterchef jürisi ilk kez karar verirken bu kadar zorlandı. İki kez toplantı yapmak durumunda kalan şefler, elemeden birinci çıkan ismi belirledikten sonra elenen isme karar verdi. Masterchef'in iki etaplı elemesine mavi takımdan Berker ve Ebru, kırmızı takımdan Eray, Duygu, Özgül ve Gülşah çıktı. İşte Masterchef jürisinin en çok zorlayan elemede yaşananlar:

Elemede birinci turun sonucu : Masterchef Türkiye'nin elemesi iki etaplı oluyor. İlk etapta şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını göstermelerini istiyor. Bu etapta yarışmacılardan dana yanağından yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Potadan ilk çıkan Eray oldu. Onu Duygu takip ederken, Özgül de kendini son anda kurtardı.

Masterchef eleme yemeği

Birinci oyunla potadan kurtulamayan Ebru, Berker ve Gülşah bu kez elenmemek için yarıştı. Yarışmacıların kaderini belirleyen yemeği Mehmet Şef hazırladı. Yarışmacılardan eleme yemeği olarak Duxelle Dana pirzola pişirmeleri istendi.

Masterchef Türkiye'de ilk kez böylesi oldu

Mehmet Şef'in hazırladığı yemeği yapan 3 yarışmacı, jüriyi hayli zorladı. Şefler ilk turda karar veremeyince Mehmet Şef yemeklere bir kez daha baktı. Jüri elenecek olan isme bir türlü karar veremedi. Bunun üzerine birinci olan ismi açıklayıp, elenecek isim için bir toplantı daha yapma kararı aldılar.

Jüri üyeleri 3 yarışmacı içinden birinci olan ismin Ebru olduğunu açıkladı. Potadan kurtulduğu için ağlayan Ebru 'bir daha buraya düşmek istemiyorum' diyerek stüdyodan çıktı. Şefler Ebru'nun gitmesinin ardından elenen ismi belirlemek için bir toplantı daha yaptı.

ŞEFLERİN ZOR KARARI!



🔹#Masterchef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim belli oldu. Bütün hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar dün akşam bireysel olarak yarıştı. 6 kişinin eleme potasında olduğu Masterchef'te yarışmaya veda eden isim Gülşah oldu. pic.twitter.com/9Kt0ls4VDn — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 7, 2020

Masterchef'ten kim elendi?

İki kez toplantı yaparak elenen ismi belirleyen Masterchef jürisi birazdan kimin elendiğini açıkladı. Elenen isim Gülşah Suna oldu. Gülşah'ı yakan ise 'etini erken pişirip' bekletmesiydi. Berker, potadan kurtulduğuna sevinemedi. Yaşadığı korkuyla ağlayan Berker, konuşamadığı için şeflerden izin alarak içeri geçti. Eray'ın takıntı haline getirdiği ve elensin diye uğraştığı Gülşah ise yarışmaya 'ağlamadan' gülümseyerek veda etti.

At antrenörü olan Gülşah Suna, arkadaşlarının yanına gittiğinde sadece bir kişiye veda etmedi. O kişi de Gülşah'ı eletmek için çaba harcayan Eray oldu.