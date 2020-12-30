MasterChef'te elenen Emir oldu

Masterchef Türkiye’de finale adını yazdıran isim belli oldu.

Emir ve Serhat arasında büyük yarışın yaşandığı dün gece, hem sevinç hem de büyük üzüntü ekranlara yansıdı.

İkinci finalistin belirlendiği gecede, iki yarışmacı ana malzemesi tereyağı olan başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırladı.

“YETENEĞİNDEN KUŞKUMUZ YOK”

Yemeklerini şeflerin beğenisine sunan yarışmacılardan Serhat, MasterChef’in ikinci finalisti olurken, favori isimlerden Emir Elidemir, yarışmaya üçüncü olarak veda etti.

Veda anları, izleyenleri hüzünlendirdi

İlk sözü alan Mehmet Şef, "Öncelikle şunu söylemek isterim seni bu akşam Masterchef üçüncüsü olarak uğurluyoruz. Hiç az şey değil. Yeteneğinden kuşkumuz olmadı. Saygın için teşekkür ederiz." dedi.

Danilo Şef ise “Çok iyi birisin. Seni seviyorum.” diye konuştu.

Son olarak Somer Şef, “3 dost kazandın, bundan sonra senin yanındayız. Yolun açık olsun.” şeklinde konuştu.

“O BAKLAVAYI AÇAMIYORSAM…”

Masterchef Türkiye'nin üçüncüsü olan Emir ise “Şef, ben kendime bir söz vermiştim. Belki bugün öndeydim daha kolay bir tatlı seçebilirdim ama ben eğer o baklavayı açamıyorsam, MasterChef kupasını almaya hakkım yok diye düşündüm. Pişseydi hak edecektim. Böyle böyle öğreniyorsunuz hayatta. Belki büyük risk ama benim içim rahat etmezdi. Onlar finalde olmayı hak ediyorlar.” dedi.

“BENİ KADINLAR YETİŞTİRDİ”

Yarışma boyunca tek bir anın kendisini üzdüğünü hatırlatan Emir, “Beni kadınlar yetiştirdi. Yarışmaya ilk girdiğimde hatta kadın düşmanı yaftası gelmişti. Ben öyle biri değilim. Beni kadınlar yetiştirdi ama ben babamın oğluyum. Babam bir şampiyondu ama boynuz kulağı geçememiş henüz. Hayat sürprizlere dolu pes etmek yok.” diye konuştu.

Final çekişmesi Barbaros ve Serhat arasında yaşanacak.