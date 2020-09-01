MasterChef'te diskalifiye şoku

TV8 ekranlarının favori yarışması MasterChef Türkiye'de dün Serhat'ın burnu kanadı, Ayyüce ve Esra ise oyun dışı kaldı. Kaptanların ve takımların belirlendiği oyunda heyecan zirvede yer aldı.

MAsterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları belli oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te yarışmacılar, kendilerine verilen ana malzeme olan dondurmadan en iyi ürünü çıkartmak için mücadele etti.

Mavi takımın kaptanının seçilmesi için dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağın hazırlanması istendi. Ayyüce ve Esra ise oyunun son dakikalarında oyundan diskalifiye oldular.

Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı.

Verilen karar neticesinde Mehmet Yalçınkaya, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.

Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal kaptanlık için ilk elemeyi geçen beş isimden biri oldu. Beşinci isimden itibaren sırası ile Ebru, Berker, Duygu, Özgül ve Celal oldu. Böylece en başarılı isim Celal olarak belirlendi.

MasterChef Celal mavi takımın kaptanı olmayı başardı. "Karşımda güçlü bir kaptan olsun istiyorum" diyen Celal, kırmızı takımın kaptanını Eray olarak seçti.

Mavi takımın kaptanı olan Celal, ekibine ilk olarak Barbaros'u seçti. Celal'in kaptan olduğu mavi takımda Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru yer aldı.

Kırmızı takımın kaptanı olan Eray, ise ilk olarak iyi tatlı yaptığı için Furkan'ı takımına dahil etti. Seçmeler sonunda kırmızı takım yarışmacıları Eray, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah olarak belirlendi.

MasterChef son bölümde kaptanların düellosunda Celal ve Eray karşı karşıya geldi. Verilen 20 dakikanın sonunda Eray 27 poşe yumurta hazırlarken, Celal 26 yumurta hazırladı.

Fakat Eray'ın hazırladığı yumurtalardan biri patladığı için durum 26-26 berabere kaldı. Ardından şefler en başarılı ve doğru kıvamdaki yumurtaları kontrol etmek için bir araya geldi ve düellonun kazananı Celal oldu.