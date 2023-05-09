MasterChef'in yeni sezonunda kimler olacak?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonda All-Star formatı ile ekrana gelecek olan yarışmanın kadrosu da netlik kazanmaya başladı.
Yeni sezonda sevenleriyle buluşacak olan MasterChef'te kimlerin yarışacağı merak oldu. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda şef olarak yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak.
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Whitevivor’ın haberinde yer alan açıklamalara göre, MasterChef bu sezon "All-Star" formatıyla ekrana gelecek ve kadrosunda yer alacak yarışmacılar için de bu bir ilk olacak.
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Geçtiğimiz sezonlarda yeteneği ile adından söz ettiren Hasan Biltekin'in All-Star formatında yer alacağı aktarıldı.
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MasterChef Türkiye'ye damga vuran isimlerden biri olan Araz Aknam da All-Star formatında yer alacak.
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