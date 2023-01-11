Masterchef'İn kazananı belli oldu!

MasterChef Türkiye'de final gecesi heyecanı yaşandı. Finale adını yazdırmayı başaran Yavuz Metin ve Kıvanç Karadeniz arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken şampiyon canlı yayında açıklandı.

Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef, tadım yaptıktan sonra yarışmacılara puan verdi ve büyük finalde Metin Yavuz, Kıvan Kardeniz'den daha fazla puan toplayarak 2022 Masterchef birincisi oldu.

Lüks otomobili de kazandı

Metin, Masterchef kupasının yanı sıra büyük ödül olan lüks otomoboili de kazandı.