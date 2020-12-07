MasterChef'e gözyaşları içinde veda etti!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yayımlanan son bölümünde bir yarışmacı daha elendi. mavi takım ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyunu için karşılaştı. Haftanın son takım oyununda takımlar sushi çeşitleri yaparak yarıştı.

Şefler, en az üçer adet olmak üzere 12 farklı sushi istediler. Bunu yapmaları için verilen süre ise bir saat olarak açıklandı. Şefler, bu sefer yapılan yemeği beş kategoride değerlendireceklerini açıkladılar.

Bu kategoriler ise lezzet, görsellik, uyum, otantiklik ve teknik olarak açıklandı. Dokunulmazlık oyununda verilen sürenin sonrasında şefler, hazırlanan sushilerin tadımını yaptı ve aynı zamanda söylenen kategorilerde ne kadar başarılı olduklarını inceledi.

Şeflerin aldığı karara göre MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Böylece mavi takımda yer alan Özgül, Sefa, Emir ve Barbaros MasterChef 2020'nin son altısına kalan isimler oldu.

Kırmızı takımdaki Ebru ve Serhat elemeye kalan ilk 2 yarışmacı olmuştu. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden yine kırmızı takım olunca bireysel dokunulmazlık oyununa gerek kalmadı. Bunun sonucunda Eray, MasterChef'te haftanın son eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de 16. haftanın eleme adayları Ebru, Serhat ve Eray yeniden tezgah başına geçti. Yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza yemeği karides - tarhana crumble yapmaları istendi.

Verilen süre sonunda Serhat en iyi yemeği yaparak son 6 yarışmacı arasına giren isim oldu.

Eray ve Ebru ise son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin oy birliğiyle aldığı kararla MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı Ebru oldu.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

Aslen Bolulu olan Ebru Has, 28 yaşında. Voleybol geçmişi olan ve şu anda aşçılık yapan Ebru aynı zamanda pilates eğitmenliğini de yapmayı sürdürüyor. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gören ve bunu atlatmayı başaran MasterChef Ebru, bu hafta eleme adayı olarak potaya girdi.

Ebru Has’ın Instagram adresinde 59 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.