MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi!

Korku dolu anların yaşandığı yarışmada stüdyoya giren sağlık personeli Sefa'nın parmağına müdahale etti.

Çalışan blenderı tutmak isteyen Sefa'nın eli kesildi. Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören diğer yarışmacıların ve şeflerin de yürekleri ağza geldi. Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna, kanı durdurması için havlu kağıt uzatıp sağlık görevlilerinden yardım istedi. Korku dolu anlar yaşayan Sefa'nın kesiğine müdahale edilip kanaması durduruldu. Gerekli kontrollerin ardından Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

YEMEĞİNİ YETİŞTİREMEYİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müdahalenin ardından eli sargıya alınan ve eldiven takarak yemeğini devam etmek isteyen Sefa, zaman kaybı yaşadığı için yemeğini tam pişiremedi. Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı. Şeflerin kendisine olan babacan yaklaşımları için de teşekkür etti. Şefler de yine de mücadeleden vazgeçmediği için Sefa'yı motive etti.