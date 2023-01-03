MasterChef Türkiye'de son finalist belli oldu!

Takım mücadeleleri ve dokunulmazlıkların geride kaldığı MasterChef'te artık bireysellik ön plana çıkmış durumda. Yarışmada son finalist dün akşam oynanan oyun sonrası belli oldu. Kıvanç ve Burak Kaya dördüncü şef önlüğünü alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

MasterChef'te daha önce Metin, Ayaz ve Görkem finale kalmaya hak kazanarak şef önlüklerini giymişlerdi. Dün akşam yayınlanan bölümde Burak Kaya ve Kıvanç son şef ceketinin sahibi olabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koydular.

21 puanla kapattı

İki etap üzerinden oynanan oyunun ilk bölümünde yarışmacılardan dört farklı pişirme tekniğiyle bir tabak hazırlamaları istendi. Bu etabı Kıvanç 21 puan alarak önde kapattı.

Şef Fatih Tutak günün konuğuydu

İkinci bölümde ise ünlü şef Fatih Tutak programın konuğu oldu. Bu bölümde yarışmacılardan şef Fatih Tutak'ın özel tabağını yapmaları istendi. Tezgah başına geçen bu iki yarışmacı tabaklarını hazırladılar ve şeflerin beğenisine sundular. Şeflerin değerlendirmeleri sonucu son finalist belli oldu.

Son finalist Kıvanç Karadeniz

MasterChef Türkiye 2022'nin dördüncü ve son finalisti Kıvanç oldu. Yarışmaya veda eden Burak Kaya ise, "Olmadı şef, sizleri tanıdım. Ekibi tanıdım. Diyecek bir şey yok." diyerek veda etti.