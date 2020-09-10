Masterchef Özgül gözyaşlarına boğuldu

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Esra Tokelli'nin takımı yeniden yenildi, başarısız olan Özgül gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu TV8'in efsane yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'de dün akşam heyecan yine zirvedeydi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ikinci dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu bir puan farkla kaybeden mavi takım yarışmacıları, İtalyan mutfağına ait yemekler yapmaya çalıştı. İstedikleri gibi yemekler çıkaramayan mavi takım, ikinci kez oyun kaybetti.

Yarışma esnasında uzun süre sadece salata yapmakla uğraşan Özgül'ün tabağının başarısız olması ise Özgül'ü yıktı.

İkinci kez yenilmenin verdiği çöküşle Özgül dokunulmazlık yarışmasına gitmeden gözyaşlarına hakim olamadı ve dokunulmazlık yarışmasında da epey zorlandı.

Takım oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin istediği dana fileto yemeğini en iyi yaparak dokunulmaz olan isim Emir oldu.

Emir, eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu.

Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi.

Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.