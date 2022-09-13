MasterChef Murat'ın son hali görenleri şoke etti! İşte yeni işi!
MasterChef yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında papağanına işkence yaptığı görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir'in son hali görenleri şaşırttı. Murat Özdemir, yeni mesleğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
MasterChef yarışmasındaki ilginç hareketleriyle döneminde sıkça gündeme gelen Murat Özdemir, yeni işi ve son haliyle görenleri şaşırttı
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MasterChef programındaki ilginç çıkışları ile sıkça gündeme gelen Murat Özdemir uzun zamandır gündemden uzaktaydı.
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Papağanına eziyet ettiği görüntülerle sosyal medyada infiale neden olan Özdemir, bu olayın ardından tutuklanmıştı.
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Vukuatlarına bir yenisini daha ekleyen Özdemir, arabasını durduran trafik polisine para vermeye çalışması ile gündeme gelmişti.
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