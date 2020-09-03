Masterchef eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapabilmek için mücadele etti. MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımdan iki eleme adayı daha belirlendi.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılar, çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI BARBAROS KAZANDI

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından 'tom yum goong' çorbasını en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde iki eleme adayı daha belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan turlar sonrası Özgül ve Duygu eleme adayı olarak belirlenmişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros haftanın 3. eleme adayı olarak Berker'i söyledi. Daha sonra mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından da en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi.