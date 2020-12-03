MastarChef Uğur kamera karşısına geçiyor

MasterChef Türkiye programından Acun Ilıcalı'nın kararıyla diskalifiye edildikten hemen sonra sosyal medya platformundan özür mesajı yayınlayan Uğur Yılmaz Deniz'in yeni projesi netlik kazandı. Küfür skandalının ortaya çıkışıyla ilk etapta ağır tepklerin göbeğine oturan Uğur Yılmaz Deniz YouTube projesiyle ekranlara geri dönüyor.

MasterChef Türkiye'de pek çok yarışmacıyı arkasında bırakıp finale doğru adım adım ilerlerken geçmiş dönemdeki skandal paylaşımlarının gün yüzüne çıkmasıyla beraber hakkında diskalifiye kararı çıkan Uğur Yılmaz Deniz ekrana geri dönme mesajı verdi. Bilindiği üzere MasterChef Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen eleştirilerin odağına yerleşen Uğur Yılmaz Deniz, programa veda etmeden önce psikolojik durumunu izah ederek eski hatalarından ötürü utanç içerisinde olduğunu dile getirip üzüntüye boğulmuştu.

MasterChef Türkiye'nin yarışmacı kadrosundan çıkarılan Uğur Yılmaz Deniz'in aktif biçimde kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla yaşadığı pişmanlığı dile getiren bir gönderide bulunmuş ve herkesten özür dilemişti. Geçtiğimiz haftalarda MasterChef'te yarışan ve eleme turunda yarışmadan elenen Furkan Yalçın ise kişisel Instagram hesabı üzerinden Uğur Yılmaz Deniz'in yeni projesini paylaştı. Furkan Yalçın, MasterChef Türkiye platformu sayesinde tanışarak dostluk bağı kurduğu Uğur Yılmaz Deniz'in ekranlara geri döneceğini aktardı. MasterChef Türkiye'de umduğunu bulamayan Uğur Yılmaz Deniz, YouTube kanalı açarak yakından ilgi duyduğu yemek alanında videolar çekip takipçilerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor.