Maskeli Japon Joker hakim karşısına çıkacak

Japonya'da seçim günü meydana gelen saldırının faili 24 yaşındaki bir Joker hayranı çıktı. 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren Japon Joker, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atarak sigarasını içti. Yolcular panikle kaçışırken yaktığı vagona oturan Japon Joker polis ekipleri tarafından tutuklanmayı bekledi.

Maske takmayı ihmal etmedi

Japon Joker'in dehşet saçtığı anlarda Kovid-19'a karşı önlem almak için maske takması gözlerden kaçmadı. Maskesini yalnızca etrafında kimse olmadığı anlarda, sigara içmek için çenesinin altına indiren Japon Joker, Japon halkının Kovid-19 tedbirlerine ne ölçüde riayet ettiğini gözler önüne serdi.

Hakim karşısına çıkacak

Mor takım elbise ve yeşil gömleğiyle Joker'in kötü bir taklidi olan Japon Joker Kyota Hattori hakim karşısına çıkacak. Japon Joker Hattori, maske takarak kamu sağlığını olumsuz etkilemediği için ceza indirimi alacak mı, hep birlikte göreceğiz.