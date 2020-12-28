Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, milyonlarca kişinin yanıt beklediği "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap verdi.

"Maskeleri çıkartmak için yaz da erken olabilir"

Hürriyet'in haberine göre; "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna değinen Prof. Bülent Ertuğrul, "Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak içini yaz da erken olabilir" ifadelerini kullandı.