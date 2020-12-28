Maskeler ne zaman çıkacak?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, milyonlarca kişinin yanıt beklediği "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusunu cevapladı.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, milyonlarca kişinin yanıt beklediği "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna cevap verdi.
"Maskeleri çıkartmak için yaz da erken olabilir"
Hürriyet'in haberine göre; "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna değinen Prof. Bülent Ertuğrul, "Yaza doğru rahatlayacağımızı sanıyorum ama maskeleri çıkartmak içini yaz da erken olabilir" ifadelerini kullandı.
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