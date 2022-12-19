Maske Kullanımı | AjansHaber Soruyor!
Sağlık Bakanlığı aralık ayında Kovid-19'da artış yaşanacağına ilişkin uyarılarda bulunarak, maske kullanmayı tavsiye etti. AjansHaber olarak sokakta vatandaşlara maske kullanımını sorduk.
Sağlık Bakanlığı, aralık ayının ortası ve ocak başında tekrar Kovid-19'da artış olma ihtimali bulunduğunu, grip aktivitesinin de kasımda başlayarak hızla yükseldiğini belirterek, aşı olunması ve maske takılması uyarısında bulunmuştu.
AjansHaber ekibi olarak, vatandaşlara dışarda veya toplu taşımada maske kullanımını sorduk.
Muhabir: Zinya E. ŞENER
Kameraman: Yener L. KOÇYILDIRIM
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