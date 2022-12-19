Maske Kullanımı | AjansHaber Soruyor!

Sağlık Bakanlığı, aralık ayının ortası ve ocak başında tekrar Kovid-19'da artış olma ihtimali bulunduğunu, grip aktivitesinin de kasımda başlayarak hızla yükseldiğini belirterek, aşı olunması ve maske takılması uyarısında bulunmuştu.

AjansHaber ekibi olarak, vatandaşlara dışarda veya toplu taşımada maske kullanımını sorduk.

Muhabir: Zinya E. ŞENER

Kameraman: Yener L. KOÇYILDIRIM