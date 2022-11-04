Masanın adayını anketler belirleyecek!

Seçime yaklaşılırken, 6’lı masanın adayının kim olacağı gündemdeki yerini koruyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık için çıkışını çok da dikkate almayan masanın bileşenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak aday için son kez anket yaptıracak.

Her parti ayrıca yaptıracak

Son süreçte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylık için yaptığı girişimlerin ardından yapılacak ilk toplantıda 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. İlk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in teklifiyle gündeme gelen anket çalışması masaya dahil olan her parti tarafından güvendikleri şirketlere yaptırılacak.

Mayıs’ın ikinci haftası

2023 seçimlerinin Mayıs’ın ikinci haftasında büyük olasılıkla 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşeceğini dile getirerek, buna göre hazırlıklarını yapan Millet İttifakı üyeleri, Cumhurbaşkanı adayını da seçime 6 ay kala açıklamayı planlıyor.

Bu çerçevede hareket eden 6’lı masanın üyesi partiler yapacakları anketlerde kendi parti liderlerinin de bulunduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında yarışabilecek her ismi vatandaşa soracaklar. Kasım ayının sonuna kadar sonuçlanması beklenen bu anketlerin sonuçlarına göre, her parti kendi görüşünü masaya aktaracak.

İmamoğlu hala liste başı

CHP’de ise uzun süredir yapılan tüm anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, listeleri zorluyor. Gelen her sonuçta liste başı olan İmamoğlu’nun adaylığına Kılıçdaroğlu, konuşulmasına bile izin bile vermiyor. Son dönemde yaptığı ABD ziyareti ve başörtüsü çıkışının Kılıçdaroğlu’nu anketlerde 3-4 sıraya kadar ötelediği öğrenilirken, İYİ Parti’nin yaptırdığı anketlerde de İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarışıyor.

Kılıçdaroğlu’nun ısrarı masayı yıkar

Bu arada 6’lı masanın üyelerinde Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı çıkışlarının büyük rahatsızlık yarattığı da konuşuluyor. Ajanshaber’e konuşan İYİ Parti’nin kurmayları durumu şöyle özetlediler:

“Kemal beyin son dönemde yaptıklarını masanın temel ilkelerine aykırı. Herkes kendi kafasına göre hareket etmemeli. Her çıkışı sağdaki diğer 5 partiyi zora sokuyor. ABD ziyareti, türban çıkışı, uyuşturucu söylemi, hepsi toplumda büyük tepki topluyor. Bizi de bu söylemler bağlıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı her vaatte ‘ben’ dili üzerinden konuşuyor. Sanki masa yokmuş, Millet İttifakı 6 partiden oluşmuyormuş gibi davranıyor. Kemal bey bir şekilde bunlara son vermeli.”

Akşener kararlı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise “Kazanacak aday” söyleminde ısrar edecek. Akşener’in kesinlikle tüm anketlerde öne çıkacak ismin belirlenmesi için talimat verdiği öğrenilirken, bu anketlerle Kılıçdaroğlu’nu adaylıktan vazgeçirmeyi planladığı da ifade ediliyor. Saadet Partisi’nde de Temel Karamollaoğlu’na adaylık için baskı olduğunu hatırlatan Akşener’in, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde “Bu süreçte herkes bir özveride bulunacak. Kemal bey adaylıkta ısrarlı olursa, her parti kendi adayı ile seçime gitmek zorunda kalabilir. Bu da ittifakı zorlar” dediği kaydedildi.

Her ilde, her kesime sorulacak

Masa üyesi partilerin yaptıracağı anketlerin tüm illeri kapsaması özellikle istendiği öğrenilirken, ayrıca cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere toplumun her kesiminin görüşlerini alınmasının amaçlandığı da bildirildi.

Son gelişmeleri değerlendiren CHP kaynakları ise partide Kılıçdaroğlu’na daha önce adaylık için açıktan destek veren pek çok ismin ABD ziyareti ve başörtüsü çıkışının ardandan sessizliğe büründüğünü aktarıyor. Parti tabanında her iki konu içinde ciddi tepki olduğunu belirten CHP’li yetkililer, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının artık sadece medya önünde dile getirildiğini, kulislerde ise İmamoğlu’nun isminin öne çıktığını belirtiyorlar. Hatta son süreçte anketlerde Kılıçdaroğlu’nun isminin bile konulmadan yoklamaların yapılmasını isteyenler bile olduğu dile getiriliyor.

Ajans Haber - Ünsal Ergel