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Masadan Kılıçdaroğlu çıktı!

Altılı Masa'nın 9 saate yakın süren toplantısı sona erdi. Adaylık konusunun da gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi.

Altılı Masa'nın 9 saate yakın süren toplantısı sona erdi. Adaylık konusunun da gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak önerdiği, İYİ Parti Lideri Akşener'in ise çoğunluğun kararına uyacağını ifade ettiği öğrenildi. 

6 liderin Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldığı gelen bilgiler arasında.

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