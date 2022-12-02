Maruz kalan ne yapmalı? Çalışanlara mobbing rehberi!

Mobbing kavramı için Uluslararası Çalışma Ofisi Türkiye Örgütü, Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine ilişkin bir rehber hazırladı. Rehbere göre çalışanın sözlerinin devamlı kesilmesi de mobbing sayılabilir.

Avukat Prof.Dr. Erdem Özdemir, "Çok konuşulan ama gerçekte kanıtlaması, ortaya koyması zor bir kavram mobbing" diye belirtti.

Özdemir mobbbingle ilgili olarak, "Örneğin insanın sosyal ilişkilerine yönelik saldırılar, çalışanın sistematik olarak dışlanması, toplantılara alınmaması, çalışana tehdit ve hakarette bulunulması. Mobbingten bahsedilebilmesi için davranışların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Mobbing olması için davranışların belli bir sürece yayılması gerektiğini de anımsatan Prof. Özdemir yönetici ile çalışanın yaşadığı her ihtilafın mobbing olamayacağını söyledi. Çalışan gerçekten mobbinge uğruyorsa sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğini kaydeden Prof. Özdemir fesihle birlikte işverene karşı maddi veya manevi tazminat davası açabilieceğini ifade etti.

Prof. Dr. Erdem Özdemir çalışma yaşamında şiddetin ve tacizin önlenmesi için hükümetlere, işçi ve işveren örgütlerine çok büyük sorumluluk düştüğünü de sözlerine ekledi.

Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.