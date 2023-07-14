Martı'nın kurucusundan Türkevi binasında tuhaf hareketler!

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyada paylaştığı bir video bu kadar da olmaz dedirtti.

Öktem'in TikTok'ta paylaştığı videoda, içinde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi binasına mafya edasıyla girdiği görüldü.

Birkaç etkileşim uğruna henüz iki ay önce saldırıya uğrayan Türkevi binasına adeta bir kabadayı edasıyla, herhangi bir protokol kuralını gözetmeksizin giren ve kendi videosunu çektiren Öktem'in hareketleri saygısızlık ve görgüsüzlük olarak nitelendirildi.

Videoda, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün nezaketinden yararlanarak, yurt dışında Türk Devletini temsil eden en yetkili memurun yanında elleri arkadan bağlı şekilde yürüyen Öktem'in Türkevi binasını gezdiği görüldü.