'Martı TAG' ve 'Martı Motosiklet'e erişim engeli!

Araç paylaşım uygulaması ''Martı TAG'' ve ''Martı Motosiklet'' için erişim engeli kararı verildi.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları tarafından İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamasıyla yasa dışı korsan taşımacılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek, taksi esnafı yönünden haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi talep edildi.

"Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı.

Uygulamaya ve internet sitesine erişim engeli

Dilekçede, haksız rekabetin durdurulması için "Martı TAG" ve Martı Motosiklet"in internet sitelerine ve mobil uygulamaya erişimin engellemesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi.

Davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar veren mahkeme, www.marti.tech internet sitesi ile MARTI isimli mobil uygulama üzerinden sunulmakta olan "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" ile ilgili erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Mahkeme, tarafların kararın öğrenilmesinden itibaren bir hafta içerisinde yasal itiraz sürecinin olduğunu tutanağa geçirdi.