Mars’ta Uçmak İçin Gün Sayan Helikopter: Ingenuity

19 Şubat’ta Mars’a inen Perseverance uzay aracı beraberinde minik bir de helikopter götürdü. Adı Ingenuity.

Dünya dışında, başka bir gezegende uçmayı başaran ilk helikopter olmaya çalışacak olan Ingenuity, Perseverance Mars’a teker koyduktan sonra 60 ila 90 gün arasında gezginle birlikte dolaşacak. Hava ve iklim koşullarının uygun olmasıyla birlikte araçtan ayrılacak ve enerjisini Güneş’ten topladıktan sonra pervanelerini döndürerek havalanacak. Başarılı olursa başka bir gezegende uçan ilk helikopter olarak tarihe geçecek.

Perseverance gezgininin Kızıl Gezegen’e sağ salim ulaşması yaklaşık 7 dakika sürdü. Saatte 12000 km’lik hızla Mars atmosferine dalan olan kapsül yaklaşık 1300 dereceye kadar ısındı. Belirli bir yüksekliğe ulaşınca kapsülden ayrılarak paraşüt sistemiyle Mars’a teker koydu. Perseverance’nın tüm bu zorlu süreci tamamen bağımsız otomasyonuyla yönetti. Mars’tan gönderilen sinyalin Dünya’ya ulaşması yaklaşık 11 dakika sürdüğünden cihazdan gelecek ilk sinyalden sonra Dünya’dan müdahale şansı bulunmuyor.

Tüm koşullar uygun olduğunda Perseverance uzay aracından Mars’a inecek olan helikopter, araç kendisinden 100 metre uzaklaştıktan sonra yerden birkaç metre yüksekliğe uçarak, havada 20-30 saniye kadar kalacak. Ancak bu kısa uçuş, Mars’ın ince atmosferinde gerçekleşen ilk motorlu uçuş olması açısından, tarihi bir an olacak. Bu ilk uçuş başarıyla gerçekleşirse Ingenuity kademeli olarak irtifa yükseltecek.

Öte yandan Ingenuity’yi bekleyen zorluklar da var. Örneğin; Mars’ın atmosferi Dünya’nınkinden neredeyse % 99 daha az yoğun. Bu nedenle mühendisler onu oldukça hafif tasarladı. Sadece 1,8 kg ağırlığında. Ingenuity gezinmek için güneş izleyici kullanacak zira Mars’ta küresel manyetik alan yok. Pusula işe yaramıyor. Mars’ta gece sıcaklığı -63 dereceye kadar düşüyor. Bu nedenle kendini sıcak tutacak donanıma da sahip olması gerekecek.

Ingenuity’in planlandığı gibi çalışması halinde Mars’ın keşfi konusunda çok büyük katkılar sağlayacak. Uçuş serüveni boyunca getireceği yenilik, sağlayabileceği görseller ve gideceği mesafeden çok daha önemli olacak. İnsanlık başka bir gezegende motorlu bir araç uçurmayı başarmış olacak.

Uçmayı başarması halinde Ingenuity, Mars’a kuş bakışı atarak gezgin için uygun rota belirlenmesine katkı sağlayacak, Kızıl Gezegenin farklı açılardan yüksek çözünürlüklü görüntülerini alacak. Daha da önemlisi sonraki uzay görevleri için bambaşka kapılar açacak.

İlhan Talha / PARSSPLUS