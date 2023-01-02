Mars'ta görev yapan Insight Dünya'ya veda etti!

Mars gezegeninde tarihi anlara şahitlik edildi. Insight aracı, 4 yıl süren görevini noktalayarak kendini kapattı.

NASA, yıllarca süren araştırmaların ardından Insight aracını emekliye ayırdı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin Güney Kaliforniya’da bulunan Jet İtki Laboratuvarı’ndaki

NASA, yıllarca süren araştırmaların ardından InSight aracını emekliye ayırdı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin Güney Kaliforniya’da bulunan Jet İtki Laboratuvarı’ndaki (JPL) görev kontrolörleri, art arda iki denemeden sonra iniş aracıyla iletişim kuramadı ve bu da onları, uzay aracının güneş enerjisiyle çalışan pillerinin bittiği sonucuna götürdü. Uzay aracı Insight artık resmen “ölü” olarak anılıyor.

Uzay ajansı daha önce iniş aracının iki iletişim denemesini kaçırması durumunda görevin sona erdiğini ilan etmeye karar vermişti. Elbette her ihtimale karşı iniş aracından gelen bir sinyali için tetikte olmaya devam ediyorlar ancak bu noktadan sonra InSight’tan bir haber alınması pek olası görünmüyor. Uzay aracının Dünya ile en son iletişim kurduğu tarih 15 Aralık 2022’ydi.

Mars'taki en büyük depremi kaydetti

InSight, Kızıl Gezegen'e 2018'de inmişti. O zamandan beri son derece önemli keşiflere önayak oldu.

Aracın Mayıs 2022'de tespit ettiği açıklanan deprem 4,2 büyüklüğünde.

Çoğu bilim insanı, InSight'ın 2019'da ölçümlere başlamasından önce Kızıl Gezegen'in sismik açıdan hareketsiz olduğunu düşünüyordu.