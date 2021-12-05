Marmaris'te sağanak yağış hayatı felç etti

Marmaris'te gün boyu devam eden ve saat 22.30'dan itibaren sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesindeki Kayabal Deresi taştı. Sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iki tane evi su bastı.

Polis, heyelan tehlikesine karşı Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolunu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.