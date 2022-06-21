Marmaris'te orman yangını başladı

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.

- Havanın kararması nedeniyle karadan müdahale yapılıyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Tavlı, yaptığı açıklamada, saat 20.00 sıralarında Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını anımsattı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ilk etapta havadan ve karadan ekiplerce müdahale edildiğini aktaran Tavlı, "Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş, takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.