Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışması yürütüyor.
Yorumlar