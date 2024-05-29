Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Marmaris'in en iyi plajları
Marmaris, ünlü plajları ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Peki, Marmaris’in en iyi plajları ve koyları hangisi? Sizler için araştırdık...
Muğla’nın Marmaris ilçesi, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile birlikte her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yeşil ormanlarla çevrili olan Marmaris’in doğası kadar eşsiz plajları ve koyları da bulunuyor. Peki, Marmaris’in en iyi plajları hangisi? Marmaris’in en iyi halk plajları hangisi? Marmaris’in en iyi koyları hangisi? Marmaris’te nereye gidilir?
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Marmaris’in en iyi plajları hangisi?
İçmeler Plajı
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Turunç Plajı
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Kumlubük Plajı
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