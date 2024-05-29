Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Marmaris'in en iyi plajları

Muğla’nın Marmaris ilçesi, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile birlikte her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yeşil ormanlarla çevrili olan Marmaris’in doğası kadar eşsiz plajları ve koyları da bulunuyor. Peki, Marmaris’in en iyi plajları hangisi? Marmaris’in en iyi halk plajları hangisi? Marmaris’in en iyi koyları hangisi? Marmaris’te nereye gidilir?