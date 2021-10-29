Marmaray'da izdiham!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dışarıda kutlamak isteyen İstanbullular toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle özellikle Marmaray'a akın etti.

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda biriken binlerce İstanbullu, yürüyen merdivenlerde izdihama neden oldu.

Kovid-19'la mücadelede en önemli tedbirlerden biri olan sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndaki plansızlık nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

Adeta "iğne atılsa yere düşmeyecek" hale gelen Marmaray'da üst üste seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar Ajans Haber kameralarına işte böyle yansıdı.