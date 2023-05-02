Marmaray'da intihar vakası!
Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Marmaray, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın yolcularımız, saat 08:23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesini kullandı.
Sayın yolcularımız;
Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.
— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 2, 2023
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