AjansHaber.com.tr Yaşam Marmaray'da intihar vakası!

Marmaray'da intihar vakası!

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın yolcularımız, saat 08:23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

 

Sayın yolcularımız;
Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.

— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 2, 2023

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Marmaray'da intihar vakası!
4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kayseri Hızlı Tren Hattı için acele kamulaştırma!
Kaybolan 3 kişinin otomobiline ulaşıldı
Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor!
Çakarlı düğün arabasına ceza!