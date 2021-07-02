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Marmaray'da aşı uygulaması başladı

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.

Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda oluşturulan merkezde, randevu almadan COVID-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyonda yapılan anonsta, COVID-19 aşı uygulama merkezi açıldığı ve vatandaşların da aşı olabilecekleri belirtildi.

İstasyon içerisinde oluşturulan odada aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların aşıları yapıldı.

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