Marmaray'a internet geliyor
Cuma gününden itibaren Marmaray'da internet hizmeti başlayacak. U harfi görülen her metro hattında vatandaşlar internet erişimden faydalanabilecek.
Cuma gününden itibaren Marmaray'da internet hizmeti başlayacak. U harfi görülen her metro hattında vatandaşlar internet erişimden faydalanabilecek.
Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran yaptı.
Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.
Vatandaşların U harfi göreceği her metro hattında internete erişebileceklerini ifade etti.
Yorumlar