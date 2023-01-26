Marmara'ya ilk kar ne zaman düşecek?
İstanbul, son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü önümüzdeki günlerde havanın gittikçe soğuyacağını duyurdu. Şubatta yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Peki kar Marmara'ya ne zaman gelecek?
Beklenen kış kapıyı çalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde havanın gittikçe soğuyacağını ve şubatta yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceğini duyurdu.
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor.
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Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışı için Şubat'ın ilk haftasını işaret etti.
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