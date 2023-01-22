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Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sağanak yağış etkili olacak. Açıklamada İç ve doğu kesimlerde de yer yer pus ve sis beklendiği kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

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