Batan gemide can kaybı 2'ye yükseldi!

Marmara Denizi açıklarında yaşanan gemi felaketine ilişkin yürütülen çalışmalardan acı haber geldi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan kazanın ardından ekipler harekete geçti ve geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

6 mürettebata ulaşmak için verilen mücadelede dalgıçlar, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.

Can kaybı 2'ye yükseldi

Bugün ise mürettebattan bir kişinin daha cansız bedeni tespit edildi. Kayıp denizci makine dairesinde bulundu.

Makine dairesinde, olaydan 6 gün sonra cenazesi bulunan mürettebatın, yağcı Hüseyin Tutuk olduğu belirlendi. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülen Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı.

Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk’un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.

Diğer kayıp 4 personel için aramalar devam ediyor.