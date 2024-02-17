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Marmara'da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenleri tespit edildi

Marmara Denizi açıklarında batan 'BATUHAN A' isimli gemide kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi.

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın yakınlarında su alarak batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 mürettebatı arama çalışması devam ediyor.

Marmara Denizi’nin 51 metre derinliğinde  tespit edilen gemiye ulaşmak için dün saat 17.00 itibarıyla yapılması planlanan dalış, TCG AKIN Gemisi’nin yer sabitleme çalışmaları sırasında halatının kopmasıyla gerçekleştirilemedi.

Hava muhalefeti ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dalışın dün gerçekleştirilemediğini söyleyen Bursa Valisi Demirtaş, bu sabah itibarıyla TCG AKIN Gemisi’nin 3 halatla yer sabitleme çalışmasını tamamladığını ve Deniz Kuvvetleri personelinin bugün gemiye dalışı gerçekleştireceğini belirtti. Kayıp 6 mürettebattan 2’sinin cansız bedenlerinin de ‘BATUHAN A’ adlı ticari geminin enkazında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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