Marmara ve Gümüşhane'de korkutan depremler!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 17 ve 18 Aralık'ta Marmara Denizi-Yalova Çınarcık açıkları ile Gümüşhane'de korkutan depremler meydana geldi. Yaşanan depremler çevre illerden de hissedildi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 17 ve 18 Aralık'ta Marmara Denizi-Yalova Çınarcık açıkları ile Gümüşhane'de korkutan depremler meydana geldi.
İstanbul'da hissedilen Yalova depremi
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 17 Aralık Pazar akşamı saat 23:53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gümüşhane'de korkutan sarsıntı!
18 Aralık Pazartesi günü Gümüşhane Kelkit'te saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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