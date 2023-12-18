Marmara ve Gümüşhane'de korkutan depremler!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre 17 ve 18 Aralık'ta Marmara Denizi-Yalova Çınarcık açıkları ile Gümüşhane'de korkutan depremler meydana geldi.

İstanbul'da hissedilen Yalova depremi

AFAD tarafından açıklanan verilere göre 17 Aralık Pazar akşamı saat 23:53'te Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gümüşhane'de korkutan sarsıntı!

18 Aralık Pazartesi günü Gümüşhane Kelkit'te saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.